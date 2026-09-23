Washington Federal Aktie

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WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

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Rentable Washington Federal-Anlage? 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Washington Federal-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.09.2025 wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 323,206 Anteilen. Die gehaltenen Washington Federal-Anteile wären am 22.09.2026 10 184,23 USD wert, da der Schlussstand 31,51 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,84 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Washington Federal bezifferte sich zuletzt auf 2,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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