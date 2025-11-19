Washington Federal Aktie

Washington Federal

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

Investmentbeispiel 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Washington Federal-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Aktie betrug an diesem Tag 35,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,816 Washington Federal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 853,41 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Anteils am 18.11.2025 auf 30,68 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 14,66 Prozent.

Am Markt war Washington Federal jüngst 2,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

