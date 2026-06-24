NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Washington Federal-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Washington Federal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Washington Federal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 42,337 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 577,48 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 23.06.2026 auf 37,26 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 57,75 Prozent.

Washington Federal wurde am Markt mit 2,71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at