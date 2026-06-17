NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Washington Federal-Investment gewesen.

Am 17.06.2021 wurde das Washington Federal-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Washington Federal-Aktie bei 32,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Washington Federal-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,113 Washington Federal-Aktien. Die gehaltenen Washington Federal-Aktien wären am 16.06.2026 115,07 USD wert, da der Schlussstand 36,96 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,07 Prozent vermehrt.

Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at