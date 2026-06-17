Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Washington Federal-Performance
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren verdient
Am 17.06.2021 wurde das Washington Federal-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Washington Federal-Aktie bei 32,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Washington Federal-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,113 Washington Federal-Aktien. Die gehaltenen Washington Federal-Aktien wären am 16.06.2026 115,07 USD wert, da der Schlussstand 36,96 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,07 Prozent vermehrt.
Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,70 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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