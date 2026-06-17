Washington Federal Aktie

Washington Federal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Washington Federal-Performance 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Washington Federal-Investment gewesen.

Am 17.06.2021 wurde das Washington Federal-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Washington Federal-Aktie bei 32,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Washington Federal-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,113 Washington Federal-Aktien. Die gehaltenen Washington Federal-Aktien wären am 16.06.2026 115,07 USD wert, da der Schlussstand 36,96 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,07 Prozent vermehrt.

Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Washington Federal Inc.

mehr Nachrichten