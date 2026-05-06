Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Washington Federal-Investment
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Washington Federal von vor einem Jahr verdient
Am 06.05.2025 wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,39 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,522 Washington Federal-Papiere. Die gehaltenen Washington Federal-Papiere wären am 05.05.2026 125,08 USD wert, da der Schlussstand 35,51 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,08 Prozent.
Alle Washington Federal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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