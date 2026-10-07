NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Washington Federal gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Washington Federal-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,21 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Washington Federal-Aktie investierten, hätten nun 28,401 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Washington Federal-Aktie auf 29,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 849,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,02 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Washington Federal belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at