Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Rentables Washington Federal-Investment?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Washington Federal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 04.11.2021 wurde das Washington Federal-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,64 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Washington Federal-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 280,584 Washington Federal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 352,97 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Papiers am 03.11.2026 auf 29,77 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,47 Prozent.
Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,25 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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