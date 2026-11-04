NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Washington Federal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Washington Federal-Investment gewesen.

Am 04.11.2021 wurde das Washington Federal-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,64 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Washington Federal-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 280,584 Washington Federal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 352,97 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Papiers am 03.11.2026 auf 29,77 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,47 Prozent.

Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,25 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at