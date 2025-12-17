Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Langfristige Anlage
|
17.12.2025 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Washington Federal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Washington Federal-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,48 USD. Bei einem Washington Federal-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 290,023 Washington Federal-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 32,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 492,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,08 Prozent eingebüßt.
Washington Federal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,55 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
