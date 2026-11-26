Vor Jahren in WD-40 eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades WD-40-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen WD-40-Anteile letztlich bei 111,15 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,997 WD-40-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 227,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 045,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 104,59 Prozent gestiegen.

WD-40 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at