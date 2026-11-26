WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Investment im Blick
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades WD-40-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen WD-40-Anteile letztlich bei 111,15 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,997 WD-40-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 227,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 045,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 104,59 Prozent gestiegen.
WD-40 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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