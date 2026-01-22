NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der WD-40-Aktie statt. Diesen Tag beendete die WD-40-Aktie bei 98,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die WD-40-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,112 WD-40-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 210,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 258,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +112,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von WD-40 belief sich zuletzt auf 2,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at