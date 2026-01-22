WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Performance im Blick
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der WD-40-Aktie statt. Diesen Tag beendete die WD-40-Aktie bei 98,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die WD-40-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,112 WD-40-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 210,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 258,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +112,59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von WD-40 belief sich zuletzt auf 2,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu WD-40 Co.
Aktien in diesem Artikel
|WD-40 Co.
|181,00
|-0,55%
