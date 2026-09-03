NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 03.09.2016 wurde das WD-40-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 120,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,310 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 762,34 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 02.09.2026 auf 212,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,23 Prozent angezogen.

Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at