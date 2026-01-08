WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Frühe Anlage
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das WD-40-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die WD-40-Aktie bei 161,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,621 WD-40-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.01.2026 123,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,49 Prozent.
Jüngst verzeichnete WD-40 eine Marktkapitalisierung von 2,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
