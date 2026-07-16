NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in WD-40-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem WD-40-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 225,33 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,444 WD-40-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,68 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 15.07.2026 auf 249,40 USD belief. Mit einer Performance von +10,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von WD-40 belief sich jüngst auf 3,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at