WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Lukrative WD-40-Anlage?
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WD-40 von vor einem Jahr abgeworfen
Das WD-40-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 225,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,426 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 028,99 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 12.08.2026 auf 232,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2,90 Prozent.
Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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