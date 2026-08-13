NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WD-40 von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie Anlegern gebracht.

Das WD-40-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 225,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,426 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 028,99 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 12.08.2026 auf 232,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2,90 Prozent.

Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at