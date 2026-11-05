NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WD-40 von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen WD-40-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der WD-40-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 198,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,050 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 233,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 176,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,67 Prozent vermehrt.

Insgesamt war WD-40 zuletzt 2,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at