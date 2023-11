NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätte eine Investition in WD-40 von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in WD-40-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem WD-40-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 264,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 37,771 WD-40-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.11.2023 8 464,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,10 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,35 Prozent gesunken.

WD-40 war somit zuletzt am Markt 3,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at