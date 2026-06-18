WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Anlage im Blick
|
18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätte eine Investition in WD-40 von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit WD-40-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 243,52 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,064 WD-40-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 270,29 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 17.06.2026 auf 225,75 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 7,30 Prozent.
Der Marktwert von WD-40 betrug jüngst 3,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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