NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen WD-40-Investment verdient

Heute vor 10 Jahren wurden WD-40-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das WD-40-Papier 58,34 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, befänden sich nun 1,714 WD-40-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen WD-40-Papiere wären am 09.08.2023 380,43 USD wert, da der Schlussstand 221,94 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 380,43 USD entspricht einer Performance von +280,43 Prozent.

WD-40 war somit zuletzt am Markt 3,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at