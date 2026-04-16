WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Profitable WD-40-Investition?
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 16.04.2016 wurde das WD-40-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 101,27 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 98,746 WD-40-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen WD-40-Aktien wären am 15.04.2026 19 884,47 USD wert, da der Schlussstand 201,37 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98,84 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte WD-40 einen Börsenwert von 2,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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