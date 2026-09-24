NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WD-40-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der WD-40-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 228,58 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,375 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 872,08 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 23.09.2026 auf 199,34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,79 Prozent abgenommen.

WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at