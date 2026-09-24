WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Rentabler WD-40-Einstieg?
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der WD-40-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 228,58 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,375 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 872,08 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 23.09.2026 auf 199,34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,79 Prozent abgenommen.
WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WD-40 Co.
Analysen zu WD-40 Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WD-40 Co.
|171,10
|-1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.