WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Rentable WD-40-Anlage?
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die WD-40-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 114,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,705 WD-40-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 222,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 936,80 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 93,68 Prozent.
WD-40 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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