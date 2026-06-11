NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die WD-40-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 114,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,705 WD-40-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 222,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 936,80 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 93,68 Prozent.

WD-40 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at