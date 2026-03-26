WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Investment im Blick
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades WD-40-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 235,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 42,499 WD-40-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 216,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 184,45 USD wert. Mit einer Performance von -8,16 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von WD-40 belief sich jüngst auf 2,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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