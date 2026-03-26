NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in WD-40-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades WD-40-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 235,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 42,499 WD-40-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 216,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 184,45 USD wert. Mit einer Performance von -8,16 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von WD-40 belief sich jüngst auf 2,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at