WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Investmentbeispiel
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren eingebracht
WD-40-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 332,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,095 WD-40-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.02.2026 7 105,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 236,10 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 105,45 USD entspricht einer negativen Performance von 28,95 Prozent.
Jüngst verzeichnete WD-40 eine Marktkapitalisierung von 3,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WD-40 Co.
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätte eine Investition in WD-40 von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
22.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.01.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen (finanzen.at)