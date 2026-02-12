NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in WD-40-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

WD-40-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 332,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,095 WD-40-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.02.2026 7 105,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 236,10 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 105,45 USD entspricht einer negativen Performance von 28,95 Prozent.

Jüngst verzeichnete WD-40 eine Marktkapitalisierung von 3,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at