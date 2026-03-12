WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Investment
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein WD-40-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 12.03.2021 wurde das WD-40-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 304,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,329 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,89 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 11.03.2026 auf 227,95 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,11 Prozent verringert.
Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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