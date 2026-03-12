NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein WD-40-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 12.03.2021 wurde das WD-40-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 304,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,329 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,89 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 11.03.2026 auf 227,95 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,11 Prozent verringert.

Alle WD-40-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at