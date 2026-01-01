WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Hochrechnung
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein WD-40-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die WD-40-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 242,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41,207 WD-40-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (196,90 USD), wäre die Investition nun 8 113,57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,86 Prozent vermindert.
WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WD-40 Co.mehr Nachrichten
|
01.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein WD-40-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.12.25
|Erste Schätzungen: WD-40 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich WD-40-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu WD-40 Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WD-40 Co.
|169,00
|0,00%