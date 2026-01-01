WD-40 Aktie

WD-40 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878588 / ISIN: US9292361071

Hochrechnung 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein WD-40-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen WD-40-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die WD-40-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das WD-40-Papier bei 242,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41,207 WD-40-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (196,90 USD), wäre die Investition nun 8 113,57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,86 Prozent vermindert.

WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

