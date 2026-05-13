NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: Diese Dividende steht Werner Enterprises-Anteilseignern zu

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises am 12.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,56 USD. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Insgesamt wurde beschlossen 34,08 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. So verringerte sich die Werner Enterprises- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,82 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging der Werner Enterprises-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 34,12 USD aus dem Geschäft. Werner Enterprises weist für 2025 eine Dividendenrendite von 1,87 Prozent auf. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,56 betrug.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von Werner Enterprises via NASDAQ um 29,55 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -15,16 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Werner Enterprises-Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Werner Enterprises

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,58 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,69 Prozent nachlassen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Werner Enterprises

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Werner Enterprises steht aktuell bei 2,121 Mrd. USD. Werner Enterprises verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Werner Enterprises auf 2,974 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte -0,24 USD aus.

Redaktion finanzen.at