Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Rentable Werner Enterprises-Investition? 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Werner Enterprises von vor 3 Jahren rentiert?

Vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Werner Enterprises-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 43,75 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 22,857 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 994,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,57 Prozent abgenommen.

Werner Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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