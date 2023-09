NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Werner Enterprises-Investment abgeworfen

Vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.08.2022 wurden Werner Enterprises-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,432 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,27 USD gerechnet, wäre die Investition nun 105,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,23 Prozent angewachsen.

Alle Werner Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at