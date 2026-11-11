NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Werner Enterprises-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Werner Enterprises-Papier bei 26,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 383,142 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 10 632,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,32 Prozent.

Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at