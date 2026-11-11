Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Werner Enterprises-Investment
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Werner Enterprises-Papier bei 26,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 383,142 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 10 632,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,32 Prozent.
Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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