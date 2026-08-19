Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Profitables Werner Enterprises-Investment? 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Werner Enterprises-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,91 USD. Bei einem Werner Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 418,235 Werner Enterprises-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 072,77 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Anteils am 18.08.2026 auf 38,43 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,73 Prozent gesteigert.

Am Markt war Werner Enterprises jüngst 2,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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