Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Profitables Werner Enterprises-Investment?
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,91 USD. Bei einem Werner Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 418,235 Werner Enterprises-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 072,77 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Anteils am 18.08.2026 auf 38,43 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,73 Prozent gesteigert.
Am Markt war Werner Enterprises jüngst 2,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.
Analysen zu Werner Enterprises Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Werner Enterprises Inc.
|32,20
|-0,62%