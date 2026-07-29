Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Hochrechnung
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29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.07.2025 wurden Werner Enterprises-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Werner Enterprises-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 359,583 Werner Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 38,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 775,62 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 775,62 USD entspricht einer Performance von +37,76 Prozent.
Der Marktwert von Werner Enterprises betrug jüngst 2,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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