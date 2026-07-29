NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 29.07.2025 wurden Werner Enterprises-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Werner Enterprises-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 359,583 Werner Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 38,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 775,62 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 775,62 USD entspricht einer Performance von +37,76 Prozent.

Der Marktwert von Werner Enterprises betrug jüngst 2,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at