NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Werner Enterprises-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,34 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,463 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (34,40 USD), wäre die Investition nun 1 357,54 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 35,75 Prozent gleich.

Insgesamt war Werner Enterprises zuletzt 2,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at