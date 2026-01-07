NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Werner Enterprises gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Werner Enterprises-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,91 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 4,564 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 32,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,70 Prozent angewachsen.

Am Markt war Werner Enterprises jüngst 1,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at