NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Werner Enterprises-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45,11 USD. Bei einem Werner Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 221,680 Werner Enterprises-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (32,23 USD), wäre das Investment nun 7 144,76 USD wert. Mit einer Performance von -28,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Werner Enterprises wurde am Markt mit 1,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at