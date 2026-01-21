Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Lukrative Werner Enterprises-Anlage?
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45,11 USD. Bei einem Werner Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 221,680 Werner Enterprises-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (32,23 USD), wäre das Investment nun 7 144,76 USD wert. Mit einer Performance von -28,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Werner Enterprises wurde am Markt mit 1,98 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Werner Enterprises stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26