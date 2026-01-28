NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Werner Enterprises-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Werner Enterprises-Anteile an diesem Tag bei 39,99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 2,501 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.01.2026 82,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,45 Prozent.

Jüngst verzeichnete Werner Enterprises eine Marktkapitalisierung von 1,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at