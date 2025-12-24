NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Werner Enterprises-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Werner Enterprises-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 41,56 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 240,616 Werner Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Werner Enterprises-Papiere wären am 23.12.2025 7 336,38 USD wert, da der Schlussstand 30,49 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 26,64 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Werner Enterprises belief sich zuletzt auf 1,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at