Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

Lohnende Werner Enterprises-Anlage? 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Werner Enterprises-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43,26 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 23,116 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 766,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,18 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,30 Prozent eingebüßt.

Werner Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Werner Enterprises Inc. 27,60 -1,43% Werner Enterprises Inc.

