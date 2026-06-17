Werner Enterprises Aktie

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WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Lukrative Werner Enterprises-Investition? 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Werner Enterprises-Papier bei 43,71 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 228,781 Werner Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.06.2026 9 636,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,12 USD belief. Damit wäre die Investition um 3,64 Prozent gesunken.

Der Werner Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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