Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Lohnende Werner Enterprises-Investition?
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Werner Enterprises-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 41,47 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,114 Werner Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 912,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,75 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Werner Enterprises eine Börsenbewertung in Höhe von 2,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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