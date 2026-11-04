Werner Enterprises Aktie

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WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Profitable Werner Enterprises-Investition? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Werner Enterprises-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie betrug an diesem Tag 46,18 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, befänden sich nun 21,654 Werner Enterprises-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 619,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,61 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 619,53 USD, was einer negativen Performance von 38,05 Prozent entspricht.

Der Werner Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 1,72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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