NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Werner Enterprises von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Werner Enterprises-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Werner Enterprises-Aktie an diesem Tag 43,84 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,281 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (32,81 USD), wäre das Investment nun 74,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,16 Prozent vermindert.

Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at