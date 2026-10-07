Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Lukrative Werner Enterprises-Investition?
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Werner Enterprises von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Werner Enterprises-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Werner Enterprises-Aktie an diesem Tag 43,84 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,281 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (32,81 USD), wäre das Investment nun 74,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,16 Prozent vermindert.
Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.
Analysen zu Werner Enterprises Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Werner Enterprises Inc.
|28,60
|-0,69%