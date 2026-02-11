Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Rentables Werner Enterprises-Investment?
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Werner Enterprises-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35,35 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 282,885 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 878,36 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Anteils am 10.02.2026 auf 34,92 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,22 Prozent verringert.
Der Marktwert von Werner Enterprises betrug jüngst 2,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26