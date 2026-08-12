Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Langfristige Performance
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Westamerica Bancorp-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Westamerica Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,730 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 58,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 219,73 USD wert. Das entspricht einem Plus von 21,97 Prozent.
Am Markt war Westamerica Bancorp jüngst 1,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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