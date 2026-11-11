Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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Lukrative Westamerica Bancorp-Investition? 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Westamerica Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Westamerica Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Westamerica Bancorp-Anteile bei 57,88 USD. Bei einem Westamerica Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,771 Westamerica Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 59,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 340,36 USD wert. Damit wäre die Investition um 3,40 Prozent gestiegen.

Westamerica Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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