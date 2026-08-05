Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Lukrative Westamerica Bancorp-Anlage?
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05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Westamerica Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,87 USD. Bei einem Westamerica Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,089 Westamerica Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 60,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,22 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Westamerica Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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