NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Westamerica Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,825 Westamerica Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Westamerica Bancorp-Aktie auf 58,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 221,78 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 22,18 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at