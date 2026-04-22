Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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Rentable Westamerica Bancorp-Investition? 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Westamerica Bancorp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Westamerica Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,96 USD. Bei einem Westamerica Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,441 Westamerica Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 130,52 USD, da sich der Wert einer Westamerica Bancorp-Aktie am 21.04.2026 auf 53,46 USD belief. Mit einer Performance von +30,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Westamerica Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,28 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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