Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Rentabler Westamerica Bancorp-Einstieg?
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren gekostet
Westamerica Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,091 Westamerica Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 51,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 873,87 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 873,87 USD entspricht einer negativen Performance von 12,61 Prozent.
Der Marktwert von Westamerica Bancorp betrug jüngst 1,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!