NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Westamerica Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Westamerica Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,091 Westamerica Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 51,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 873,87 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 873,87 USD entspricht einer negativen Performance von 12,61 Prozent.

Der Marktwert von Westamerica Bancorp betrug jüngst 1,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at