WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

Lohnende Westamerica Bancorp-Investition? 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Westamerica Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Westamerica Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 50,21 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,992 Westamerica Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 52,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,82 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,82 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

