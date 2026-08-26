NASDAQ Composite Index-Wert Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Westamerica Bancorp-Anteile bei 49,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Westamerica Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,005 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,14 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 25.08.2026 auf 57,92 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,14 Prozent zugenommen.

Westamerica Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at